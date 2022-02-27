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17:32 27.02.2022

Из Киева во Львов отправится еще один эвакуационный автобус для казахстанцев

Автобусы для эвакуации казахстанцев Фото: gov.kz
Посольство Казахстана в Украине объявило об еще одном эвакуационном автобусе для казахстанцев, передает Zakon.kz.

Он отправится из Киева во Львов 28 февраля, говорится в сообщении.

28 февраля 2022 года в 9:30 от Посольства Республики Казахстан в Украине планируется выезд автобуса в город Львов для эвакуации казахстанских граждан.

Вместительность автобуса 50 мест.

Адрес Посольства - Ю.Ильенко, 26, контактные номера: +38 (044) 483-15-96, +38 (067) 347-04-08 – моб.

В посольстве попросили отслеживать актуальную информацию в социальных сетях и мессенджерах Посольства Республики Казахстан в Украине:

Инстаграм – kazenbukr

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