Из Киева во Львов отправится еще один эвакуационный автобус для казахстанцев

Он отправится из Киева во Львов 28 февраля, говорится в сообщении.

28 февраля 2022 года в 9:30 от Посольства Республики Казахстан в Украине планируется выезд автобуса в город Львов для эвакуации казахстанских граждан.

Вместительность автобуса 50 мест.

Адрес Посольства - Ю.Ильенко, 26, контактные номера: +38 (044) 483-15-96, +38 (067) 347-04-08 – моб.

В посольстве попросили отслеживать актуальную информацию в социальных сетях и мессенджерах Посольства Республики Казахстан в Украине: Инстаграм – kazenbukr Фейсбук – KazEmbassyUkr Телеграм – t.me/KZembassyinUKR