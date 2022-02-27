В Украине сообщили об уничтожении крупнейшего в мире грузового самолета «Мрия»

Как передает пресс-служба Укроборонпрома, транспортный самолет сверхбольшой грузоподъемности Ан-225 «Мрия» был уничтожен на аэродроме Гостомель в Киевской области.

Это случилось на аэродроме «Антонов» в Гостомеле под Киевом, где находился самолет. Его восстановление обойдется в 3 млрд долларов и потребует длительного времени. Гендиректор Укроборонпрома Юрий Гусев

Финансовые претензии по этому поводу Украина собирается предъявлять России, уточнил он.

Также объясняется, почему столь ценный экземпляр авиатехники не был перемещен в безопасный район.

«Мрия» находилась на ремонте в аэропорту Гостомель, и поэтому не успела улететь из Украины. Гендиректор Укроборонпрома Юрий Гусев

Ан-225 был спроектирован и построен в СССР на Киевском механическом заводе в 1984-1988 годах в единственном экземляре. Первый полет совершил 21 декабря 1988 года.

Самолет начал эксплуатироваться в 1989 году и мог перевозить грузы массой 150-200 тонн.