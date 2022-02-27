Евросоюз полностью закрывает свое воздушное пространство для России

Об этом заявила на пресс-конференции в Брюсселе глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

Во-первых, мы закрываем воздушное пространство ЕС для самолетов, принадлежащих России, зарегистрированных в России или контролируемых Россией. Они не смогут приземлиться, взлететь или пролететь над территорией ЕС. В том числе и частные самолеты олигархов. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Из-за начавшейся военной операции на Украине ряд стран закрыли небо для российских самолетов. Среди них Румыния, Словения, Болгария, Польша, Чехия, Латвия, Литва и Эстония. Великобритания закрыла воздушное пространство для «Аэрофлота» и частных российских самолетов.