Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
23:19 27.02.2022

Евросоюз полностью закрывает свое воздушное пространство для России

Евросоюз закрывает воздушное пространство Фото: pixabay
Евросоюз полностью закрывает воздушное пространство для любых российских самолетов, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявила на пресс-конференции в Брюсселе глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

Во-первых, мы закрываем воздушное пространство ЕС для самолетов, принадлежащих России, зарегистрированных в России или контролируемых Россией. Они не смогут приземлиться, взлететь или пролететь над территорией ЕС. В том числе и частные самолеты олигархов. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Из-за начавшейся военной операции на Украине ряд стран закрыли небо для российских самолетов. Среди них Румыния, Словения, Болгария, Польша, Чехия, Латвия, Литва и Эстония. Великобритания закрыла воздушное пространство для «Аэрофлота» и частных российских самолетов.

Константин Вноровский
Россия Ситуация в Украине Европейский Союз
В Украине объяснили, почему отказались от переговоров с Россией
26.02.2022
Казахстан также почувствует последствия санкций против России – экспертное мнение
27.02.2022
Трамп об Украине: Этого бы не произошло, если бы я был президентом
27.02.2022
Спад заболеваемости COVID-19 за сутки продолжается в Казахстане
27.02.2022
Ситуация в Украине: Трамп обвинил Байдена, SWIFT готова отключить Россию
27.02.2022
Главная Топ LIVE Все