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00:01 27.02.2022

Сагындык Тогамбай принес Казахстану четвертое золото малого ЧМ по боксу

Сагындык Тогамбай Фото: pixabay
Казахстанский боксер Сагындык Тогамбай выступил в финале международного турнира по боксу "Кубок Странджа" в Софии (Болгария), сообщает Zakon.kz.

В решающем бою весовой категории до 86 килограммов он вышел против украинца Сергея Горскова. Бой закончился победой Тогамбая единогласным решением судей — 5:0, передает Sports.kz.

Это четвертое «золото» Казахстана на турнире. Ранее чемпионами у женщин стали Назым Кызайбай (50 кг) и Валентина Хальзова (70 кг), у мужчин — Махмуд Сабырхан (54 кг). Сагындык Тогамбай является трехкратным чемпионом Азии среди молодежи.

Константин Вноровский
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