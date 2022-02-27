Сагындык Тогамбай принес Казахстану четвертое золото малого ЧМ по боксу

В решающем бою весовой категории до 86 килограммов он вышел против украинца Сергея Горскова. Бой закончился победой Тогамбая единогласным решением судей — 5:0, передает Sports.kz.

Это четвертое «золото» Казахстана на турнире. Ранее чемпионами у женщин стали Назым Кызайбай (50 кг) и Валентина Хальзова (70 кг), у мужчин — Махмуд Сабырхан (54 кг). Сагындык Тогамбай является трехкратным чемпионом Азии среди молодежи.