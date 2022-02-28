ЦИК Беларуси назвала итоги референдума по поправкам в Конституцию

ЦИК Беларуси подвела предварительные итоги референдума по поправкам в Конституцию страны, сообщает РБК.

По данным комиссии, внесение изменений в Основной закон поддержали 4,4 млн человек, или 65,16% от общего количества участников. Против выступили 686 тысяч, или 10,07%. Всего в референдуме участвовали 5,3 млн человек.

Основной день голосования прошел в Белоруссии 27 февраля, предварительное началось 22 февраля. Участникам предлагали ответить на один вопрос: «Принимаете ли вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?».

Согласно изменениям, новым субъектом политики страны станет Всебелорусское народное собрание — высший представительный орган власти.

Поправки предусматривают, что один и тот же человек не сможет занимать пост президента больше двух сроков, но при этом по истечении срока полномочий глава государства сможет стать пожизненным членом верхней палаты парламента.

Кроме того, Конституцию предлагается дополнить статьей о неприкосновенности президента, которая также запретит привлекать бывшего главу государства к ответственности за действия, совершенные во время осуществления президентских полномочий.

В соответствии с поправками глава государства сможет вводить чрезвычайное положение при попытках насильственного изменения конституционного строя или захвата власти, при массовых беспорядках, угрожающих жизни граждан и территориальной целостности, если такое решение утвердит верхняя палата парламента.

В день голосования в стране прошли акции протеста с антивоенными лозунгами. Некоторые белорусы скандировали их в очередях на участки. МВД сообщило о задержании 14 человек, правозащитники - более 500.