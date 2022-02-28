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06:48 28.02.2022

Глава Еврокомиссии выступила за вступление Украины в Евросоюз

Украина Евросоюз Фото: pixabay
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Евросоюз должен принять решение о членстве страны и закрыть тем самым многолетнюю дискуссию, сообщает Zakon.kz.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью Euronews заявила, что Украину со временем хотят видеть в рядах Евросоюза.

Украина участвует в некоторых европейских процессах, например, в интеграции украинского рынка в единый рынок ЕС. Мы очень тесно сотрудничаем, например, в энергетике, в других областях. Со временем Украина должна вступить в ЕС, эта страна — одна из нас.Урсула фон дер Ляйен

Она отметила важность мирных переговоров Украины и России.

Всегда лучше вести мирные переговоры, чем воевать. Что же касается доверия к президенту Путину, оно полностью подорвано.Урсула фон дер Ляйен

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Евросоюз должен принять решение о членстве страны и закрыть тем самым многолетнюю дискуссию.

Данияр Кунафин
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