Глава Еврокомиссии выступила за вступление Украины в Евросоюз

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью Euronews заявила, что Украину со временем хотят видеть в рядах Евросоюза.

Украина участвует в некоторых европейских процессах, например, в интеграции украинского рынка в единый рынок ЕС. Мы очень тесно сотрудничаем, например, в энергетике, в других областях. Со временем Украина должна вступить в ЕС, эта страна — одна из нас. Урсула фон дер Ляйен

Она отметила важность мирных переговоров Украины и России.

Всегда лучше вести мирные переговоры, чем воевать. Что же касается доверия к президенту Путину, оно полностью подорвано. Урсула фон дер Ляйен

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Евросоюз должен принять решение о членстве страны и закрыть тем самым многолетнюю дискуссию.