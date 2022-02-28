Спад заболеваемости COVID-19 за сутки выявили в Казахстане

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 28 февраля 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 263 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане – 16,

в Алматы – 95,

в Шымкенте – 2,

в Акмолинской области –10,

в Актюбинской области – 0,

в Алматинской области – 11,

в Атырауской области – 0,

в ВКО – 16,

в Жамбылской области – 3,

в ЗКО – 7,

в Карагандинской области – 20,

в Костанайской области – 29,

в Кызылординской области – 0,

в Мангистауской области – 0,

в Павлодарской области – 23,

в СКО – 29,

в Туркестанской области – 2.

Всего в стране подтверждено 1 302 322 случая.

833 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в Нур-Султане – 6,

в Алматы – 246,

в Шымкенте – 0,

в Акмолинской области – 108,

в Актюбинской области – 0,

в Алматинской области – 152,

в Атырауской области – 28,

в ВКО – 11,

в Жамбылской области – 25,

в ЗКО – 3,

в Карагандинской области – 35,

в Костанайской области – 48,

в Кызылординской области – 6,

в Мангистауской области – 5,

в Павлодарской области – 71,

в СКО – 82,

в Туркестанской области – 7.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 267 502 человека.