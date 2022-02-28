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08:00 28.02.2022

Спад заболеваемости COVID-19 за сутки выявили в Казахстане

Коронавирус Казахстан Фото: pixabay
В стране за прошедшие сутки зарегистрировали на 88 заболевших меньше, чем днем ранее. В четырех регионах Казахстана не зарегистрированы случаи заболевания, сообщает Zakon.kz.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 28 февраля 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 263 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 16,

  • в Алматы – 95,

  • в Шымкенте – 2,

  • в Акмолинской области –10,

  • в Актюбинской области – 0,

  • в Алматинской области – 11,

  • в Атырауской области – 0,

  • в ВКО – 16,

  • в Жамбылской области – 3,

  • в ЗКО – 7,

  • в Карагандинской области – 20,

  • в Костанайской области – 29,

  • в Кызылординской области – 0,

  • в Мангистауской области – 0,

  • в Павлодарской области – 23,

  • в СКО – 29,

  • в Туркестанской области – 2.

Всего в стране подтверждено 1 302 322 случая.

833 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 6,

  • в Алматы – 246,

  • в Шымкенте – 0,

  • в Акмолинской области – 108,

  • в Актюбинской области – 0,

  • в Алматинской области – 152,

  • в Атырауской области – 28,

  • в ВКО – 11,

  • в Жамбылской области – 25,

  • в ЗКО – 3,

  • в Карагандинской области – 35,

  • в Костанайской области – 48,

  • в Кызылординской области – 6,

  • в Мангистауской области – 5,

  • в Павлодарской области – 71,

  • в СКО – 82,

  • в Туркестанской области – 7.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 267 502 человека.

Данияр Кунафин
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