Спад заболеваемости COVID-19 за сутки выявили в Казахстане
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 28 февраля 2022 года.
За прошедшие сутки зарегистрировано 263 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 16,
в Алматы – 95,
в Шымкенте – 2,
в Акмолинской области –10,
в Актюбинской области – 0,
в Алматинской области – 11,
в Атырауской области – 0,
в ВКО – 16,
в Жамбылской области – 3,
в ЗКО – 7,
в Карагандинской области – 20,
в Костанайской области – 29,
в Кызылординской области – 0,
в Мангистауской области – 0,
в Павлодарской области – 23,
в СКО – 29,
в Туркестанской области – 2.
Всего в стране подтверждено 1 302 322 случая.
833 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 6,
в Алматы – 246,
в Шымкенте – 0,
в Акмолинской области – 108,
в Актюбинской области – 0,
в Алматинской области – 152,
в Атырауской области – 28,
в ВКО – 11,
в Жамбылской области – 25,
в ЗКО – 3,
в Карагандинской области – 35,
в Костанайской области – 48,
в Кызылординской области – 6,
в Мангистауской области – 5,
в Павлодарской области – 71,
в СКО – 82,
в Туркестанской области – 7.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 267 502 человека.