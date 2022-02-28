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08:15 28.02.2022

Четыре казахстанца скончались от КВИ за сутки

КВИ Казахстан Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки в Казахстане зафиксировали 263 новых случая заражения КВИ. Информацию о заболеваемости предоставил Минздрав РК, сообщает Zakon.kz.

На 28 февраля лечение от КВИ продолжают получать 22 314 человек (21 224+ и 1090 КВИ-), из них в стационарах – 2547 пациентов, на амбулаторном уровне – 19 676.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 185 пациентов,

  • в состоянии крайней степени тяжести – 62,

  • на аппарате ИВЛ – 55.

Коронавирус Казахстан

Фото: Минздрав РК

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