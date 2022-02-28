Четыре казахстанца скончались от КВИ за сутки

На 28 февраля лечение от КВИ продолжают получать 22 314 человек (21 224+ и 1090 КВИ-), из них в стационарах – 2547 пациентов, на амбулаторном уровне – 19 676.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 185 пациентов,

в состоянии крайней степени тяжести – 62,

на аппарате ИВЛ – 55.