08:15 28.02.2022
Четыре казахстанца скончались от КВИ за сутки
Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки в Казахстане зафиксировали 263 новых случая заражения КВИ. Информацию о заболеваемости предоставил Минздрав РК, сообщает Zakon.kz.
На 28 февраля лечение от КВИ продолжают получать 22 314 человек (21 224+ и 1090 КВИ-), из них в стационарах – 2547 пациентов, на амбулаторном уровне – 19 676.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 185 пациентов,
в состоянии крайней степени тяжести – 62,
на аппарате ИВЛ – 55.
Фото: Минздрав РК