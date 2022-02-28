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08:37 28.02.2022

Бразилия займет нейтральную позицию в отношении Украины

Бразилия Россия Фото: Twitter/KremlinRussia_E
В принятии решений и заявлений в отношении Москвы президент Бразилии намерен руководствоваться практическими соображениями с учетом партнерства двух стран, сообщает Zakon.kz.

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что латиноамериканская страна не станет голосовать за резолюцию ООН, осуждающую Владимира Путина или предлагающую санкции, и сохранит нейтралитет в голосованиях, сообщает G1.

Большая часть населения Украины говорит по-русски. Они практически братские страны. О массовых убийствах мирных жителей давно не слышно. Говорить о резне – это преувеличение.Жаир Болсонару

По словам политика, в принятии решений и заявлений в отношении Москвы он намерен руководствоваться практическими соображениями с учетом партнерства двух стран.

Данияр Кунафин
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