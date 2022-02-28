10:07 28.02.2022
Эвакуация казахстанцев из Украины: названо время вылета спецрейса из Катовице
Фото: Zakon.kz
Первый репатриационный рейс с казахстанцами из Катовице в Атырау вылетит в 15:30 по времени Нур-Султана, передает Zakon.kz.
Об этом сообщили в Комитете гражданской авиации МИИР РК.
В связи с обстановкой в Украине Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК совместно с Министерством иностранных дел РК посольствами РК в Украине и Польше, а также авиакомпанией «Эйр Астана» проработан вопрос организации репатриационных рейсов для граждан Казахстана из Украины.Пресс-служба КГА
Так, первый рейс КС 2203 по вывозу казахстанских граждан вылетел из Атырау в Катовице (Польша) 28 февраля в 09:53 по времени Нур-Султана. Тип воздушного судна А321 (вместимость 179 кресел).
Планируемое время вылета из Катовице в Атырау – 10:30 28 февраля по времени Катовице (в 15:30 по времени Нур-Султана. – Прим. ред.).Пресс-служба КГА
Ранее в МИД РК рассказали о ситуации с возвращением казахстанцев из Украины.