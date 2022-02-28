В Казахстане расширяют список зарубежных вузов по стипендии «Болашак»
В частности, в список добавлены следующие вузы:
Сент-Эндрюсский университет (University of St Andrews) – Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии;
Университет Квинс в Белфасте (Queen’s University Belfast) – Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии;
Университет Лестера (University of Leicester) – Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии;
Гамбургский университет (Universität Hamburg) – Германия;
Технический университет Дрездена (Technische Universitat Dresden) – Германия;
Тринити-колледж (Дублин) (Trinity College Dublin) – Ирландия;
Университет Барселоны (Universitat de Barcelona) – Испания;
Болонский университет (University of Bologna) – Италия;
Монреальский университет (Universitate de Montreal) – Канада;
Университет Западного Онтарио (Western University) – Канада;
Технический университет Эйндховена (Eindhoven University of Technology) – Нидерланды;
Университет Неймегена (Radboud University in Nijmegen) – Нидерланды;
Университет Твенте (University of Twente) – Нидерланды;
Оклендский Университет (The University of Auckland) – Новая Зеландия;
Национальный исследовательский университет ИТМО (ITMO University) – Россия;
Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС» (National University Sciense and technology «MISIS») – Россия;
Университет штата Аризона (Arizona State University) – США;
Университет Нотр-Дам (Unive rsity of Notre Dame) – США;
Университет Аалто (Aalto University) – Финляндия;
Политехническая школа (Париж) (Institut Polytechnique de Paris) – Франция;
Пхоханский университет науки и технологии (Pohang University of Science And Technology) – Корея;
Ульсанский Национальный институт (Ulsan National Institute of Science and Technology) – Корея;
Университет Хоккайдо (Hokkaido University) – Япония.
Всего в список вошли 236 международных вузов.
Проект приказа размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 14 марта.