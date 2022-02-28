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11:12 28.02.2022

В Казахстане расширяют список зарубежных вузов по стипендии «Болашак»

расширен список вузов по стипендии Болашак Фото: Zakon.kz
Министерство образования и науки подготовило проект приказа, которым расширяется список зарубежных вузов, где казахстанцев будут обучать по стипендии «Болашак», сообщает Zakon.kz.

В частности, в список добавлены следующие вузы:

  • Сент-Эндрюсский университет (University of St Andrews) – Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии;

  • Университет Квинс в Белфасте (Queen’s University Belfast) – Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии;

  • Университет Лестера (University of Leicester) – Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии;

  • Гамбургский университет (Universität Hamburg) – Германия;

  • Технический университет Дрездена (Technische Universitat Dresden) – Германия;

  • Тринити-колледж (Дублин) (Trinity College Dublin) – Ирландия;

  • Университет Барселоны (Universitat de Barcelona) – Испания;

  • Болонский университет (University of Bologna) – Италия;

  • Монреальский университет (Universitate de Montreal) – Канада;

  • Университет Западного Онтарио (Western University) – Канада;

  • Технический университет Эйндховена (Eindhoven University of Technology) – Нидерланды;

  • Университет Неймегена (Radboud University in Nijmegen) – Нидерланды;

  • Университет Твенте (University of Twente) – Нидерланды;

  • Оклендский Университет (The University of Auckland) – Новая Зеландия;

  • Национальный исследовательский университет ИТМО (ITMO University) – Россия;

  • Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС» (National University Sciense and technology «MISIS») – Россия;

  • Университет штата Аризона (Arizona State University) – США;

  • Университет Нотр-Дам (Unive rsity of Notre Dame) – США;

  • Университет Аалто (Aalto University) – Финляндия;

  • Политехническая школа (Париж) (Institut Polytechnique de Paris) – Франция;

  • Пхоханский университет науки и технологии (Pohang University of Science And Technology) – Корея;

  • Ульсанский Национальный институт (Ulsan National Institute of Science and Technology) – Корея;

  • Университет Хоккайдо (Hokkaido University) – Япония.

Всего в список вошли 236 международных вузов.

Проект приказа размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 14 марта.

Лариса Черненко
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