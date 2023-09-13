В Казахстане расширили список зарубежных вузов для учебы по "Болашаку"
Фото: "Болашак"
Приказом министра науки и высшего образования РК от 31 августа 2023 года расширен список зарубежных вузов для обучения по международной стипендии "Болашак", сообщает Zakon.kz.
Теперь в список включен 261 ведущий зарубежный вуз для академического обучения по всем специальностям и 56 организаций для прохождения языковых курсов обладателями международной стипендии "Болашак".
Ранее в списке было 236 вузов для академического обучения по всем специальностям и 47 организаций для прохождения языковых курсов.
В частности, в список ведущих зарубежных вузов входят:
- Австралийский национальный университет
- Венский университет
- Гентский университет
- Университет Сан-Паулу
- Университет Кардифф
- Имперский колледж Лондона
- Лондонская школа экономики и политических наук
- Бристольский университет
- Кембриджский университет
- Университет Глазго
- Ливерпульский университет
- Университет Ноттингем
- Оксфордский университет
- Франкфуртский университет им. Иоганна Вольфганга Гете
- Мюнхенский университет имени Людвига и Максимилиана
- Берлинский технический университет
- Немецкий университет административных наук Шпайера
- Орхусский университет
- Еврейский университет в Иерусалиме
- Автономный университет Барселоны
- Римский университет Сапиенца
- Университет Британской Колумбии
- Университет Торонто
- Пекинский педагогический университет
- Шанхайский университет транспорта
- Делфтский технический университет
- Оклендский Университет
- Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова
- Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" (РФ)
- Национальный университет Сингапура
- Калифорнийский технологический институт
- Гарвардский университет
- Университет Хельсинки
- Парижский исследовательский университет
- Университет Сорбонны
- Базельский университет
- Цюрихский университет
- Технический университет Чалмерса
- Стокгольмский университет
- Корейский институт передовых технологий
- Кейптаунский университет
- Киотский университет и др.
Приказ вводится в действие с 12 сентября 2023 года.
Ранее мы рассказали, что в Казахстане разработали профстандарт для педагогов детсадов, школ и колледжей.
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