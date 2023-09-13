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В Казахстане расширили список зарубежных вузов для учебы по "Болашаку"

В Казахстане расширили список зарубежных вузов для учеб по Болашаку Фото: "Болашак"
Приказом министра науки и высшего образования РК от 31 августа 2023 года расширен список зарубежных вузов для обучения по международной стипендии "Болашак", сообщает Zakon.kz.

Теперь в список включен 261 ведущий зарубежный вуз для академического обучения по всем специальностям и 56 организаций для прохождения языковых курсов обладателями международной стипендии "Болашак".

Ранее в списке было 236 вузов для академического обучения по всем специальностям и 47 организаций для прохождения языковых курсов.

В частности, в список ведущих зарубежных вузов входят:

  • Австралийский национальный университет
  • Венский университет
  • Гентский университет
  • Университет Сан-Паулу
  • Университет Кардифф
  • Имперский колледж Лондона
  • Лондонская школа экономики и политических наук
  • Бристольский университет
  • Кембриджский университет
  • Университет Глазго
  • Ливерпульский университет
  • Университет Ноттингем
  • Оксфордский университет
  • Франкфуртский университет им. Иоганна Вольфганга Гете
  • Мюнхенский университет имени Людвига и Максимилиана
  • Берлинский технический университет
  • Немецкий университет административных наук Шпайера
  • Орхусский университет
  • Еврейский университет в Иерусалиме
  • Автономный университет Барселоны
  • Римский университет Сапиенца
  • Университет Британской Колумбии
  • Университет Торонто
  • Пекинский педагогический университет
  • Шанхайский университет транспорта
  • Делфтский технический университет
  • Оклендский Университет
  • Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова
  • Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" (РФ)
  • Национальный университет Сингапура
  • Калифорнийский технологический институт
  • Гарвардский университет
  • Университет Хельсинки
  • Парижский исследовательский университет
  • Университет Сорбонны
  • Базельский университет
  • Цюрихский университет
  • Технический университет Чалмерса
  • Стокгольмский университет
  • Корейский институт передовых технологий
  • Кейптаунский университет
  • Киотский университет и др. 

Приказ вводится в действие с 12 сентября 2023 года.

Ранее мы рассказали, что в Казахстане разработали профстандарт для педагогов детсадов, школ и колледжей.

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Лариса Черненко
Министерство науки и высшего образования РК Образование Болашак Казахстан
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