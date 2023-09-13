В Казахстане расширили список зарубежных вузов для учебы по "Болашаку"

Приказом министра науки и высшего образования РК от 31 августа 2023 года расширен список зарубежных вузов для обучения по международной стипендии "Болашак", сообщает Zakon.kz.

Теперь в список включен 261 ведущий зарубежный вуз для академического обучения по всем специальностям и 56 организаций для прохождения языковых курсов обладателями международной стипендии "Болашак".

Ранее в списке было 236 вузов для академического обучения по всем специальностям и 47 организаций для прохождения языковых курсов.

В частности, в список ведущих зарубежных вузов входят:

Австралийский национальный университет

Венский университет

Гентский университет

Университет Сан-Паулу

Университет Кардифф

Имперский колледж Лондона

Лондонская школа экономики и политических наук

Бристольский университет

Кембриджский университет

Университет Глазго

Ливерпульский университет

Университет Ноттингем

Оксфордский университет

Франкфуртский университет им. Иоганна Вольфганга Гете

Мюнхенский университет имени Людвига и Максимилиана

Берлинский технический университет

Немецкий университет административных наук Шпайера

Орхусский университет

Еврейский университет в Иерусалиме

Автономный университет Барселоны

Римский университет Сапиенца

Университет Британской Колумбии

Университет Торонто

Пекинский педагогический университет

Шанхайский университет транспорта

Делфтский технический университет

Оклендский Университет

Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова

Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" (РФ)

Национальный университет Сингапура

Калифорнийский технологический институт

Гарвардский университет

Университет Хельсинки

Парижский исследовательский университет

Университет Сорбонны

Базельский университет

Цюрихский университет

Технический университет Чалмерса

Стокгольмский университет

Корейский институт передовых технологий

Кейптаунский университет

Киотский университет и др.

Приказ вводится в действие с 12 сентября 2023 года.

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