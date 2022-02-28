11:30 28.02.2022
Похолодание ожидается в Казахстане в первые дни весны
Фото: Zakon.kz
Казахстанские синоптики предоставили прогноз погоды на 1-3 марта, согласно которому на севере республики ожидаются снег и метель, на юге – дожди с грозами, передает Zakon.kz.
В первые дни весны на территории Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды. С прохождением фронтальных разделов в северной половине страны пройдут осадки, преимущественно снег, с низовой метелью и усилением ветра. На юге – дожди с грозами.РГП «Казгидромет»
Согласно прогнозу, по республике ожидаются туман и гололед.
Прогнозируется понижение температуры воздуха: на западе ночью до -2…-10°C, днем повышение до +2…+15°C; столбики термометров в ночные часы на севере, востоке и в центре республики опустятся до -15…-20°C, днем основной фон 0…-10°C; в южной и юго-восточной половине страны ночью 0…-8°C, днем +5…+15°C.РГП «Казгидромет»