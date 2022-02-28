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Законодательство РК
11:48 28.02.2022

Мужчина ударил полицейского в аэропорту Атырау

погоны, полицейский Фото: пресс-служба ДП на транспорте
Пьяный мужчина ударил полицейского и сорвал его погоны в аэропорту Атырау, передает Zakon.kz.

25-летнего мужчину задержали. Начато досудебное расследование по факту применения насилия в отношении представителя власти.

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения находился на борту рейса Атырау – Нур-Султан, вел себя неадекватно и приставал к другим пассажирам. Правонарушитель отказался от выполнения законных требований представителя власти и оказал неповиновение, в результате чего порвал форменное обмундирование сотрудника полиции и нанес ему телесные повреждения. Начальник Департамента полиции на транспорте Онал Бекиев

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

Проводится расследование.

Анастасия Стативкина
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