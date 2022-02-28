11:48 28.02.2022
Мужчина ударил полицейского в аэропорту Атырау
Фото: пресс-служба ДП на транспорте
25-летнего мужчину задержали. Начато досудебное расследование по факту применения насилия в отношении представителя власти.
Мужчина в состоянии алкогольного опьянения находился на борту рейса Атырау – Нур-Султан, вел себя неадекватно и приставал к другим пассажирам. Правонарушитель отказался от выполнения законных требований представителя власти и оказал неповиновение, в результате чего порвал форменное обмундирование сотрудника полиции и нанес ему телесные повреждения. Начальник Департамента полиции на транспорте Онал Бекиев
Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.
Проводится расследование.