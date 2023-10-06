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Сорвал погоны и избил полицейского: пьяный мужчина устроил потасовку в кафе Павлодара

Сорвал погоны и избил полицейского: пьяный мужчина устроил потасовку в кафе Павлодара Фото: Zakon.kz
Пьяный павлодарец избил и сорвал погоды с полицейского, сообщает Zakon.kz.

В полицию поступил вызов о конфликте в одном из кафе. Прибывшие на вызов стражи порядка установили, что в кафе произошел словесный конфликт между посетителями, переросший в потасовку. 

"Пьяный мужчина пытался скрыться с места происшествия, оказал сопротивление, применив насилие в отношении представителей власти, также сорвал погоны и испортил обмундирование", – говорится в сообщении. 

Подозреваемого задержали и доставили в полицию для дальнейших разбирательств. Один из полицейских обратился за медицинской помощью в больницу.

По данному факту начато досудебное расследование.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются. 

Ранее в Астане пьяная женщина напала на полицейского. 

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Павлодар Павлодарская область
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