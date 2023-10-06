Сорвал погоны и избил полицейского: пьяный мужчина устроил потасовку в кафе Павлодара
Фото: Zakon.kz
Пьяный павлодарец избил и сорвал погоды с полицейского, сообщает Zakon.kz.
В полицию поступил вызов о конфликте в одном из кафе. Прибывшие на вызов стражи порядка установили, что в кафе произошел словесный конфликт между посетителями, переросший в потасовку.
"Пьяный мужчина пытался скрыться с места происшествия, оказал сопротивление, применив насилие в отношении представителей власти, также сорвал погоны и испортил обмундирование", – говорится в сообщении.
Подозреваемого задержали и доставили в полицию для дальнейших разбирательств. Один из полицейских обратился за медицинской помощью в больницу.
По данному факту начато досудебное расследование.
Назначена судебно-медицинская экспертиза. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.
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