Сорвал погоны и избил полицейского: пьяный мужчина устроил потасовку в кафе Павлодара

Пьяный павлодарец избил и сорвал погоды с полицейского, сообщает Zakon.kz.

В полицию поступил вызов о конфликте в одном из кафе. Прибывшие на вызов стражи порядка установили, что в кафе произошел словесный конфликт между посетителями, переросший в потасовку.



"Пьяный мужчина пытался скрыться с места происшествия, оказал сопротивление, применив насилие в отношении представителей власти, также сорвал погоны и испортил обмундирование", – говорится в сообщении.

Подозреваемого задержали и доставили в полицию для дальнейших разбирательств. Один из полицейских обратился за медицинской помощью в больницу.

По данному факту начато досудебное расследование.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

Ранее в Астане пьяная женщина напала на полицейского.