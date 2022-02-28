60-летний мужчина погиб в горах близ Алматы

Как сообщили в РОСО, 27 февраля в 13:55 поступил вызов – мужчина 60 лет пошел в горы и при подъеме в ущелье Проходное (выше родника в сторону Волчьей горы) потерял сознание, с ним рядом находился его знакомый.

В 14:26 оперативная группа РОСО и кинологический расчет прибыли в ущелье Проходное и пешим ходом отправились на место происшествия в сторону горы Каскабас. Предварительный осмотр по прибытии на место показал отсутствие у пострадавшего признаков жизни. Пресс-служба ГУ «РОСО» МЧС РК

Тело мужчины спасатели передали сотрудникам Центра медицины катастроф.

Спасатели начали транспортировку и в 18:05 передали тело сотрудникам Центра медицины катастроф, которые констатировали смерть мужчины. Предварительная причина – тромбоэмболия легочной артерии. Пресс-служба ГУ «РОСО» МЧС РК

Спасатели РОСО предупредили, что в горах очень важно правильно рассчитывать свои силы.

«Перед походом учитывайте высоту маршрута – людям, имеющим медицинские противопоказания для занятия спортом, а также тем, кто не имеет достаточного опыта акклиматизации на высоте больше 1500-1600 м, лучше совершать постепенное восхождение», – говорится в сообщении ГУ «РОСО» МЧС РК.

Также спасатели перечислили необходимое в горах оснащение.

Среди обязательных вещей, таких как GPS-навигатор, пауэрбанк, спички в непромокаемом пакете, запасной комплект одежды, у вас должна быть аптечка (перевязочные материалы, средства при аллергии и кишечных проблемах, обезболивающие, мазь от ожогов, антисептики, а также препараты, необходимые лично вам), – отмечается в сообщении.

Перед походом в горы запишите телефоны спасения: 112 или 372-15-60, телефон оперативной дежурной части РОСО МЧС РК.