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Законодательство РК
12:19 28.02.2022

В Казахстане установили квоты на ввоз сахара

введение квот на ввоз сахара в Казахстан Фото: pixabay
Министр сельского хозяйства приказом от 22 февраля 2022 года установил квоты на ввоз сахара белого и сахара-сырца тростникового на территорию Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Так, квота на сахар белый и сахар-сырец тростниковый установлена в количестве 250 тыс. тонн.

Квоты вводятся на срок с 20 декабря 2021 года по 31 августа 2022 года включительно.

Также приказом утверждены правила распределения квот на ввоз сахара белого и сахара-сырца тростникового на территорию РК.

Согласно документу, уполномоченный орган не позднее 30 марта 2022 года размещает на интернет-ресурсе уполномоченного органа объявление на период с 15 апреля 2022 года по 31 августа 2022 года.

При наличии объемов квот на ввоз сахара белого и сахара-сырца тростникового, оставшихся нераспределенными, объявление размещается уполномоченным органом до 15 июля 2022 года.

В объявлении указывается следующая информация:

  • объем квоты, который будет распределяться между заявителями;

  • дата и время начала и завершения приема заявок;

  • форма заявки на участие в распределении квот на ввоз сахара белого или сахара-сырца тростникового на территорию РК;

  • срок окончательной даты представления заявителями заявок составляет восемь рабочих дней со дня размещения объявления.

Приказ вводится в действие с 26 февраля 2022 года и распространяется на правоотношения, возникшие с 20 декабря 2021 года.

Лариса Черненко
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