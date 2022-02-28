В Казахстане установили квоты на ввоз сахара
Так, квота на сахар белый и сахар-сырец тростниковый установлена в количестве 250 тыс. тонн.
Квоты вводятся на срок с 20 декабря 2021 года по 31 августа 2022 года включительно.
Также приказом утверждены правила распределения квот на ввоз сахара белого и сахара-сырца тростникового на территорию РК.
Согласно документу, уполномоченный орган не позднее 30 марта 2022 года размещает на интернет-ресурсе уполномоченного органа объявление на период с 15 апреля 2022 года по 31 августа 2022 года.
При наличии объемов квот на ввоз сахара белого и сахара-сырца тростникового, оставшихся нераспределенными, объявление размещается уполномоченным органом до 15 июля 2022 года.
В объявлении указывается следующая информация:
объем квоты, который будет распределяться между заявителями;
дата и время начала и завершения приема заявок;
форма заявки на участие в распределении квот на ввоз сахара белого или сахара-сырца тростникового на территорию РК;
срок окончательной даты представления заявителями заявок составляет восемь рабочих дней со дня размещения объявления.
Приказ вводится в действие с 26 февраля 2022 года и распространяется на правоотношения, возникшие с 20 декабря 2021 года.