В «Отбасы банке» рассказали о новых условиях программы «Ұмай»

Если у потенциальной заемщицы ежемесячный доход семьи не превышает 550 тыс. тенге, то она может получить кредит при наличии всего 15% первоначального взноса. Если доход составляет от 550 001 тенге до 630 тыс. тенге, то заем можно получить при наличии 20% от стоимости жилья.

Максимальная сумма займа – до 30 млн тенге включительно. Процентная ставка по программе «Ұмай» составит 13,5% (ГЭСВ – от 14,5%) с последующим понижением до 5% (ГЭСВ от 5,2%).

Срок займа по ипотеке «Ұмай» – от шести месяцев до 25 лет. При этом нет ограничений в выборе жилья – займы для женщин выдаются для покупки как первичного, так и вторичного жилья, в том числе и по договору долевого участия. По «Ұмай» также можно взять заем на ремонт в размере до 3,7 млн тенге включительно.

Женская ипотека – это совместная программа «Отбасы банка» и Азиатского банка развития. Именно АБР выделяет заемные средства в размере 38 млрд тенге для реализации гендерного проекта. В 2021 году, когда только стартовала женская программа «Ұмай», в рамках первого транша в размере 8,4 млрд тенге займы смогли получить 954 казахстанские женщины. Тогда больше всего спрос на женский продукт был у жительниц Нур-Султана, Карагандинской и Актюбинской областей.

Размер второго транша составит 14 млрд тенге. В этом году заявки на кредитование начнут принимать уже в середине марте, о чем клиентам «Отбасы банка» будет сообщено дополнительно. И так как в этом году Азиатский банк развития заемные средства размещает по более высокой ставке, то и для заемщиц она увеличена до 13,5% годовых.

Ипотека «Ұмай» предназначена для женщин с более высокими доходами, которые покупают не первое жилье, как в государственных программах, а второе или третье жилье, в целях улучшения своих жилищных условий или для приобретения недвижимости для детей.

Интерес «Отбасы банка» к женской ипотеке связан с тем, что многие женщины обращались с просьбой разработать программу с низким первоначальным взносом. Но при этом, чтобы жилье можно было выбрать и на вторичном рынке, поблизости со школой, детским садом, с работой женщины, что в целом удобно для семьи.

На сегодня доля женщин в кредитном портфеле «Отбасы банка» превышает долю заемщиков-мужчин. Так, по количеству займов доля женщин составляет 57%, по сумме займа и по остатку задолженности – 53%. На протяжении последних пяти лет женщины в «Отбасы банке» более активно кредитуются, чем мужчины, их доля в кредитном портфеле значительно не меняется и составляет 55-57%.