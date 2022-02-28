Казахстан и Норвегия разыграют путевку в финальную часть Кубка Дэвиса-2022

Казахстанские теннисисты уже прибыли на место проведения двухдневных баталий и приступили к тренировкам. 4 марта на Оslо Теnniс Аrena выступят Александр Бублик, Михаил Кукушкин, Андрей Голубев, Александр Недовесов и Дмитрий Попко. В истории Кубка Дэвиса матч Норвегия – Казахстан проводится впервые. Команда, выигравшая три игры в этом противостоянии, пройдет в финальную часть Кубка Дэвиса.

Условия достаточно привычные для меня. Хардовый медленный корт будет удобен для обеих команд. Удобное покрытие, вполне рабочая обстановка. Готовимся, проводим тренировки. Так что, думаю, вся наша команда сможет подойти в самом оптимальном состоянии к матчу. Михаил Кукушкин

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