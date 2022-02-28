Краснокнижные птицы масштабно гибнут на линиях электропередачи – эксперт

Я не буду задавать вопрос работникам министерства, какова численность погибающих ежегодно птиц, я лишь приведу результаты, что в среднем это, по нашим исследованиям, две-три птицы на каждые 10 километров. Если перевести на официальные цифры, которые дало Минэнерго, 84 тыс. километров, то, получается, что в год в Казахстане гибнет около 20 тыс. птиц. Член общественного совета при Минэкологии Нурлан Органбаев

Также Органбаев отметил, что из этого количества практически половина занесена в Красную книгу.

Из них, по нашей статистике, которая проведена и получена на базе исследований в Атырауской и Мангистауской областях, около 45% – краснокнижные. То есть порядка 9 тыс. краснокнижных птиц гибнет на линиях электропередачи. Ежегодно. Среди наиболее уязвимых птиц значатся такие, как степной орел и орел-беркут. Член общественного совета при ведомстве Нурлан Органбаев

По словам активиста, это еще и репутационные вопросы.