13:27 28.02.2022
Краснокнижные птицы масштабно гибнут на линиях электропередачи – эксперт
Фото: pixabay
На коллегии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК член общественного совета при ведомстве Нурлан Органбаев сообщил, что ежегодно в стране на линиях электропередачи погибает около 20 тыс. птиц, передает корреспондент Zakon.kz.
Я не буду задавать вопрос работникам министерства, какова численность погибающих ежегодно птиц, я лишь приведу результаты, что в среднем это, по нашим исследованиям, две-три птицы на каждые 10 километров. Если перевести на официальные цифры, которые дало Минэнерго, 84 тыс. километров, то, получается, что в год в Казахстане гибнет около 20 тыс. птиц.Член общественного совета при Минэкологии Нурлан Органбаев
Также Органбаев отметил, что из этого количества практически половина занесена в Красную книгу.
Из них, по нашей статистике, которая проведена и получена на базе исследований в Атырауской и Мангистауской областях, около 45% – краснокнижные. То есть порядка 9 тыс. краснокнижных птиц гибнет на линиях электропередачи. Ежегодно. Среди наиболее уязвимых птиц значатся такие, как степной орел и орел-беркут.Член общественного совета при ведомстве Нурлан Органбаев
По словам активиста, это еще и репутационные вопросы.
Это не только вопрос экологии, но еще и вопрос репутации, потому что орел в Казахстане изображен на флаге, который, кстати, за вашей, Сериккали Амангалиевич (министр экологии. – Прим. ред.) спиной висит. Поэтому просьба обратить на эту проблему внимание тоже. Это скрытая проблема, но она очень масштабна.Член общественного совета Минэкологии Нурлан Органбаев