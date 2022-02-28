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Законодательство РК
13:47 28.02.2022

241 казахстанец пересек границу Польши

пересекли границу Фото: пресс-служба МИД РК
В Министерстве иностранных дел Казахстана рассказали об эвакуации граждан РК из Украины, сообщает Zakon.kz.
По состоянию на 28 февраля украино-польскую границу пересек 241 гражданин Казахстана. На границе ожидают своей очереди еще 99 сограждан, с которыми находятся дипломаты посольства РК в Киеве.Пресс-служба МИД РК

В ведомстве отметили, что посольством РК в Польше обеспечено круглосуточное дежурство дипломатов на границе с польской стороны для обеспечения перехода границы нашими гражданами.

Стоит отметить, что эвакуационный борт Air Astana (174 мест) вылетел из Атырау 28 февраля в 09:50 (по времени Нур-Султана). Расчетное время прибытия в Катовицы – 14:00 (по времени Нур-Султана).

Обратный вылет по маршруту Катовицы – Атырау запланирован на 28 февраля в 15:30 (по времени Нур-Султана).

Как ранее сообщалось, также запланированы дополнительные эвакуационные рейсы по мере сбора граждан РК в Катовицы.

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