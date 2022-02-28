Правила по поощрению госслужащих разработали в РК

Как следует из документа, государственные служащие агентства и его территориальных органов поощряются за образцовое выполнение должностных обязанностей, безупречную государственную службу, выполнение заданий особой важности и сложности и другие достижения в работе, а также по результатам оценки их деятельности.

К государственным служащим агентства и его территориальных органов применяются следующие поощрения:

единовременное денежное вознаграждение; объявление благодарности; награждение ценным подарком; награждение грамотой; присвоение почетного звания; иные формы поощрения, в том числе награждение ведомственными и государственными наградами.

За одно и то же отличие государственный служащий может получить только одно поощрение.

Проект документа размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 15 марта.