Правила по поощрению госслужащих разработали в РК
Как следует из документа, государственные служащие агентства и его территориальных органов поощряются за образцовое выполнение должностных обязанностей, безупречную государственную службу, выполнение заданий особой важности и сложности и другие достижения в работе, а также по результатам оценки их деятельности.
К государственным служащим агентства и его территориальных органов применяются следующие поощрения:
единовременное денежное вознаграждение;
объявление благодарности;
награждение ценным подарком;
награждение грамотой;
присвоение почетного звания;
иные формы поощрения, в том числе награждение ведомственными и государственными наградами.
За одно и то же отличие государственный служащий может получить только одно поощрение.
Проект документа размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 15 марта.