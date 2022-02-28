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Законодательство РК
15:41 28.02.2022

Правила по поощрению госслужащих разработали в РК

правила поощрения госслужащих Фото: Zakon.kz
Агентство по делам государственной службы разработало правила применения поощрений государственных служащих, сообщает Zakon.kz.

Как следует из документа, государственные служащие агентства и его территориальных органов поощряются за образцовое выполнение должностных обязанностей, безупречную государственную службу, выполнение заданий особой важности и сложности и другие достижения в работе, а также по результатам оценки их деятельности.

К государственным служащим агентства и его территориальных органов применяются следующие поощрения:

  1. единовременное денежное вознаграждение;

  2. объявление благодарности;

  3. награждение ценным подарком;

  4. награждение грамотой;

  5. присвоение почетного звания;

  6. иные формы поощрения, в том числе награждение ведомственными и государственными наградами.

За одно и то же отличие государственный служащий может получить только одно поощрение.

Проект документа размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 15 марта.

Лариса Черненко
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