Финпирамида «Потребительский кооператив Елим-Ай» — начато досудебное расследование

Руководители финансовой пирамиды с ноября 2019 года до ноября 2021 года на территории 12 регионов страны привлекли 1,3 млрд тенге от 2 тыс. вкладчиков якобы для оказания содействия в приобретении движимого и недвижимого имущества путем предоставления беспроцентных займов. Пресс-служба АФМ РК

По информации ведомства, учредители кооператива фактического отношения к его регистрации и финансово-хозяйственной деятельности не имеют, учредительные и иные документы никогда не подписывали.

Потребительский кооператив осуществлял свою деятельность в нарушение действующего законодательства.

С заявлениями о привлечении к уголовной ответственности руководства финансовой пирамидой обратилось уже более 350 граждан, которые признаны потерпевшими. Пресс-служба АФМ РК

С санкции суда наложен арест на движимое и недвижимое имущество, денежные средства, находящиеся на расчетных счетах данного кооператива.

Как сообщили в ведомстве, двоим подозреваемым следственным судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Департаментами по городу Шымкенту, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской и Туркестанской областям также начаты досудебные расследования по факту руководства финансовой пирамидой на территории данных регионов.

Проводятся следственные действия по сбору доказательств, а также поиску выведенных подозреваемыми активов.

Пострадавших от финансовой пирамиды «Потребительский кооператив Елим-Ай» просят обратиться по телефону доверия АФМ +7(7172)708-478.