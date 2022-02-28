Половина всех новых депозитов в «Отбасы банке» открывается через консультантов

Востребованность и популярность услуг консультантов банка объясняется тем, что казахстанцы выбирают комфортное дистанционное обслуживание. Они предпочитают выездной сервис приходу в отделения банка и ожиданиям в очереди.

В «Отбасы банке» всего 18 филиалов, 41 отделение по всему Казахстану. В день бывает наплыв до нескольких десятков тысяч человек. От этого в очереди приходится ждать от 30 минут до 2 часов. Поэтому, чтобы не подвергать риску свое здоровье и экономить время своих клиентов, «Отбасы банк» предлагает много других способов обслуживания. И один из них – это наша консультационная сеть. Она насчитывает порядка 1400 человек по всему Казахстану, которые работают на основании доверенности, выданной банком, и не берут деньги за оказание услуг. Наши консультанты – это банк на выезде, – поясняет директор департамента продаж и регионального развития «Отбасы банка» Рахиля Балтабаева.

Как найти консультанта? На сайте банка в разделе «Ваш консультант» размещена контактная информация по всем действующим консультантам, которая помогает клиентам найти своего персонального финансового помощника в регионе. Данный список содержит фотографию, контактные данные, доступные операции и отзывы клиентов.

Чтобы проверить, действующий ли консультант, клиенту необходимо открыть вышеуказанный раздел на официальном сайте банка и через поиск найти консультанта по ФИО, а также дополнительно запросить его доверенность на оказание банковских услуг.

Вызвав консультанта к себе домой или на работу, можно получить исчерпывающую консультацию по продуктам банка, открыть депозит, сделать предварительный расчет по займу, подать кредитную заявку, получить консультацию по открытию спецсчета для ЕПВ.

Консультант банка может выдать предварительное решение по одобрению займа. На руки клиенту оно выдается в виде сертификата, который действует месяц. За это время клиент ищет квартиру, делает оценку и затем снова возвращается к консультанту для подачи полноценной кредитной заявки. Одобрение клиент получает в течение одного-двух дней, и затем уже можно начать оформлять сделку купли-продажи жилья, – рассказала Рахиля Балтабаева.

Если неудобно приглашать консультанта к себе, то можно прийти к нему в консультационный центр или заказать звонок с функцией видеосервиса. Клиенту будет выслана ссылка на сессию, затем он совершает звонок для идентификации и получения услуг онлайн.

Важно знать, что сейчас на рынке работают консалтинговые компании, оказывающие консультации по кредитам и депозитам за определенные тарифы, их нужно различать, они не имеют к «Отбасы банку» никакого отношения.