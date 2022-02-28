В Нур-Султане и шести областях Казахстана ожидается туман

Днем на северо-востоке Северо-Казахстанской области синоптики прогнозируют метель. На юге области – туман. Ветер юго-западный, западный, ночью на севере области порывы 15-20 м/с, днем на большей части 15-20 м/с, на севере-востоке, востоке области порывы 25 м/с.

В Петропавловске ожидается ветер юго-западный, западный, 15-20 м/с, днем порывы 23 м/с.

Ночью на западе, юге Западно-Казахстанской области – гололед. На западе, севере области – туман.

В Уральске ночью и утром – туман.

Ночью и утром в горах Туркестанской области – сильный дождь и снег. Ветер юго-западный, в горных районах 15-20 м/с.

На западе, юге Акмолинской, Кызылординской, Мангистауской, Атырауской областей, в Актау, в Нур-Султане и в Атырау – туман.