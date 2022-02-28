3 502 уголовных дела расследуют после январских беспорядков — Генпрокуратура
Состоялось расширенное заседание коллегии Генеральной прокуратуры РК по вопросам соблюдения конституционных прав граждан в уголовных процессах в контексте январских событий.
В работе приняли участие исполняющий обязанности генерального прокурора Берик Асылов, уполномоченный по правам человека Эльвира Азимова, заместитель председателя Республиканской коллегии адвокатов Игорь Вранчев, а также руководители правоохранительных и специальных органов.
Мы видим, что сейчас общество волнуют вопросы соблюдения прав лиц, задержанных во время и после массовых беспорядков. В социальных сетях и СМИ были публикации о применении к задержанным недозволенных методов следствия. Поступают сообщения от родственников задержанных, адвокатов и правозащитников. По каждому сигналу прокуроры отрабатывают и принимают меры. К сожалению, среди сотрудников правоохранительных и специальных органов оказались и те, кто в условиях хаоса и неразберихи применил пытки к задержанным. Этому нет никакого оправдания.Исполняющий обязанности Генерального прокурора Берик Асылов
Начальник службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Серик Шалабаев отметил, что на особом контроле находятся вопросы соблюдения прав лиц, задержанных во время и после массовых беспорядков.
На сегодняшний день заведено 203 уголовных дела о пытках и превышении власти, наиболее резонансные из них расследуются специальными прокурорами. В ходе досудебного производства установлено и задержано девять сотрудников, подозреваемых в применении к задержанным недозволенных методов следствия. Начальник службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Серик Шалабаев
В целом, по его словам, на недозволенные методы следствия в прокуратуру поступили 283 заявления. После изучения жалоб составлен портрет заявителя, это: мужчины 29 лет, подавляющее большинство, или 80% которых – безработные, подозреваются в массовых беспорядках, актах терроризма, хищении и хранении оружия, нападениях на сотрудников.
Согласно информации ведомства, среди них два члена ОПГ, 12 лиц имеют судимости за убийства, кражи, грабежи и разбои.
Личности некоторых потерпевших не позволяют нам исключить использование жалоб о пытках как линию защиты для дискредитации и признания недопустимыми собранных в отношении них доказательств. Глава службы уголовного преследования
Отмечается, что наибольшее количество дел в Восточно-Казахстанской, Алматинской области и городе Алматы. Большинство лиц заявили о применении насилия в зданиях Департаментов полиции Алматинской области, города Алматы, городских управлений в Семее, Усть-Каменогорске и Кызылорде.
По расследуемым делам потерпевшими признаны восемь несовершеннолетних и три женщины, остальные мужчины. Наиболее распространенный способ насилия – нанесение ударов, в том числе с использованием спецсредств. Вместе с тем имелись случаи физического воздействия с применением высоких температур. Все они произошли в здании ДП Алматинской области, пострадали 11 лиц. Расследование продолжается. Серик Шалабаев
Начальник службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры уточнил, что дела по пыткам характеризуются особой спецификой расследования, события происходили в условиях массовых беспорядков и это осложняет установление времени, места получения потерпевшими телесных повреждений.
Также глава службы уголовного преследования добавил, что подавляющее число жалоб приходится на незаконные действия сотрудников криминальной полиции и спецподразделений МВД, но большинство потерпевших не могут опознать причастных лиц, потому что последние были в масках либо без обмундирования, по делам отсутствуют видеоматериалы, поскольку оборудование было повреждено в результате атак на здания полиции.
Несмотря на это, обеспечивается проведение всего комплекса следственных и процессуальных действий по сбору доказательств. Уже задержаны два заместителя начальников управлений, три начальника отделов, следователь и два оперативных сотрудника органов национальной безопасности города Алматы и Алматинской области, а также оперуполномоченный департамента полиции этой же области. Начальник службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Серик Шалабаев
В целом, после январских беспорядков следственно-оперативные группы расследуют 3502 уголовных дела, в том числе по актам терроризма, убийствам, хищению оружия и массовым беспорядкам. По подозрению в их совершении в следственных изоляторах содержится 737 лиц.
Прокуратура совместно с адвокатами, правозащитниками и омбудсменом ежедневно проводит покамерный обход арестованных. В передвижном диагностическом центре медицинские специалисты проводят скрининг их состояния.
По стране свыше 285 дежурных прокуроров. Они круглосуточно осуществляют дежурство во всех прокуратурах, в том числе в каждом городском, районном подразделении.
Остаются под стражей еще два несовершеннолетних лица. Они являются активными участниками массовых беспорядков и других преступлений. Вместе с тем вопросы изменения мер пресечения на менее строгую не снимаются и будут разрешаться. Сейчас для согласования замены меры пересечения от спецпрокуроров поступили материалы еще по 22 лицам.