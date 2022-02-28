Ермек Маржикпаев: НПО выросли в развитые общественные институты

Как сообщает управление внутренней политики, открывая встречу, аким области подчеркнул важную роль неправительственных организаций (НПО) в деле решения проблем общества.

Сегодня у нас действуют порядка 600 неправительственных организаций, которые играют особую роль в решении насущных вопросов региона. Все мы стали свидетелями, как в сложный период пандемии возросла общенациональная гражданская активность, особое развитие получили волонтерские проекты в сфере благотворительности, – отметил Маржикпаев.

В ходе диалога активисты третьего сектора поделились своими достижениями, планами по реализации новых проектов и инициатив, а также обсудили вопросы межсекторного взаимодействия государственных органов и НПО.

Председатель ОО «Центр семейного воспитания «Өмір» Юлия Сарсекеева рассказала о мерах, принимаемых для социальной адаптации лиц с ограниченными возможностями.

Наш центр сегодня активно реализует проект «Круг друзей» по социально-психологической реабилитации путем общения, проведения мероприятий, обучения людей с различными особенностями и разного возраста, – проинформировала докладчик.

Большую общественную поддержку в регионе находит реализация экологических проектов. Много лет работающий в данной сфере общественный благотворительный фонд «Мирас» реализует проект «Крышечки добра», направленный на приобщение населения к раздельному сбору мусора.

Фото: УВП Акмолинской области

Одним из наиболее опытных НПО региона является ОО «Ангел» из Атбасарского района – оно отметило свое 22-летие. Общественное объединение работает в направлении эковолонтерства, что актуально в последние годы. В 2021 году волонтеры начали производство экосумок в пользу отказа от пластиковых пакетов.

Также председатель организации Людмила Петрова поделилась опытом в сфере поддержки сельских НПО, развития работы местных сообществ и ОСИ, общественного контроля.

Самое главное в нашей работе – это взаимодействие с населением и конструктивный диалог с местными исполнительными органами. К примеру, мы активно привлекаем членов местных сообществ к общественному мониторингу. Население, вовлеченное в процесс благоустройства и развития родного села, будет намного бережнее относиться к инфраструктуре, следить за ее сохранностью и зачастую самостоятельно решать насущные малозатратные вопросы, – рассказала Петрова.

Маржикпаев отметил важность состоявшейся встречи и поблагодарил активистов за большую работу, направленную на повышение качества жизни акмолинцев, а также поздравил с наступающими весенними праздниками.