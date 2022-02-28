20:54 28.02.2022
Застрявшие в Украине казахстанские дальнобойщики едут на родину
Фото: pixabay
10 следовавших из Украины в Казахстан транспортных фур были остановлены российскими пограничниками в районе пропускного пункта Троебортное в Брянской области, передает Zakon.kz.
В логистической ловушке оказались 11 водителей: семь из них являются гражданами Казахстана, еще четверо – других государств. С просьбой о помощи они обратились на горячую линию посольства Казахстана в России. В результате переговоров, проведенных дипломатами с российскими компетентными органами, вопрос пропуска был решен. В настоящее время фуры следуют в Казахстан. Пресс-служба Министерства иностранных дел РК
МИД отмечает, что продолжается работа над организацией возвращения казахстанских граждан на родину из Украины.
В частности, ожидается прилет в Алматы первого спецрейса с казахстанцами, эвакуированными из Украины. Расчетное время прибытия воздушного судна – 22:35 по местному времени.