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22:22 28.02.2022

Переговоры России и Украины: стороны уезжают для консультаций в столицы

Украина Фото: Официальное интернет-представительство президента Украины
Представители России и Украины провели три раунда переговоров в Беларуси и разъехались для консультаций в столицы, передает Zakon.kz

Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник президента Владимир Мединский. В ее состав также вошли заместитель министра обороны, замминистра иностранных дел Андрей Руденко, председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий и посол России в Беларуси Борис Грызлов.

Украинскую сторону представили замглавы МИД Николай Точицкий, министр обороны Алексей Резников, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, народный депутат Рустем Умеров и первый замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Андрей Костин.

Встреча завершена. Стороны уезжают в свои столицы для консультаций.

Елена Беляева
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