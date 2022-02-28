В Алматы прилетел первый спецрейс с казахстанцами из Украины

Первые пассажиры эвакуационного рейса выходят из зоны выдачи багажа.

В рамках договоренностей с госорганами Украины и Польши казахстанцам был обеспечен переход границы без виз и ПЦР-тестирования.

Фото: Zakon.kz

В Международный аэропорт Алматы самолет Airbus A321 прибыл в 22:23.

Фото: Zakon.kz

Для эвакуированных казахстанцев акиматом Алматы организованы трансфер и размещение в комфортабельной гостинице c трехразовым питанием. Всем прибывшим будет оказана всесторонняя поддержка на время пребывания в Алматы.

Фото: Zakon.kz

Акимат города при необходимости готов предоставить услуги медицинских специалистов, в том числе психологическую помощь.

Фото: Zakon.kz