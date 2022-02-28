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23:06 28.02.2022

В Алматы прилетел первый спецрейс с казахстанцами из Украины

Алматы Фото: Zakon.kz
Соотечественников забирали из польского города Катовице, передает Zakon.kz.

Первые пассажиры эвакуационного рейса выходят из зоны выдачи багажа.

В рамках договоренностей с госорганами Украины и Польши казахстанцам был обеспечен переход границы без виз и ПЦР-тестирования.

Алматы

Фото: Zakon.kz

В Международный аэропорт Алматы самолет Airbus A321 прибыл в 22:23.

репатрианты

Фото: Zakon.kz

Для эвакуированных казахстанцев акиматом Алматы организованы трансфер и размещение в комфортабельной гостинице c трехразовым питанием. Всем прибывшим будет оказана всесторонняя поддержка на время пребывания в Алматы.

Алматы

Фото: Zakon.kz

Акимат города при необходимости готов предоставить услуги медицинских специалистов, в том числе психологическую помощь.

Алматы

Фото: Zakon.kz

аэропорт

Фото: Zakon.kz

Елена Беляева
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