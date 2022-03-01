Продолжительность роста заболеваемости КВИ снизилась до одного месяца - Минздрав

При оптимистичном сценарии: при соблюдении мер профилактики до 250 случаев в сутки в марте 2022 года. При реалистичном сценарии до 310 случаев в сутки в марте 2022 года. При пессимистичном сценарии – до 360 случаев в сутки, - сообщила главный госсанврач.

Она отметила, что благодаря постоянному совершенствованию подходов к профилактике, лечению, введению ограничительных мер максимальный предел распространения пятой волны, связанный с циркуляцией «омикрон-штамма», снизился, и продолжительность роста заболеваемости сократилась до одного месяца, в то время как в ряде других стран мира она составляет более двух и трех месяцев.

Ключевую роль в борьбе с КВИ стала кампания по вакцинации населения. На сегодняшний день 10,2 млн человек получили одну дозу вакцины, что составляет 53,7% от общего населения. В свою очередь с ноября 2021 года началась ревакцинация населения против КВИ, которую уже прошли 2,5 млн человек или более 56% населения, подлежащего вакцинации. МВК по нераспространению COVID-19

Отмечается, что в течение 2021 года проводился госсанэпиднадзор за эпидемиологически значимыми объектами, факторами среды обитания человека, продукцией и товарами. Большое внимание уделялось соблюдению требований в организациях образования.

На объектах образования здравоохранения выявлены нарушения не только противоэпидемического режима но и параметрам освещенности, соответствия мебели росту и возрасту детей, - сказала Есмагамбетова.

Она рекомендовала местным исполнительным органам, руководителям управлений здравоохранения и образования взять на особый контроль данный вопрос и обеспечить соблюдение и реализацию противоэпидемических мероприятий в медорганизациях и объектах образования. А также сохранить темпы ревакцинации подлежащего населения.