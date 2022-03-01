Эксперт оценил вероятность дефолта в России

Российские власти располагают значительным объемом резервов, несмотря на их частичную блокировку странами Запада, вероятность дефолта по госдолгу сейчас крайне низкая. Такое мнение выразил поделился первый вице-президент Центра стратегических разработок Глеб Покатович, сообщает РИА Новости.

По его словам, совокупный объем российского госдолга на начало 2022 года составил чуть выше 21 триллиона рублей (15,8% ВВП).

Согласно последним данным о географической структуре золотовалютных резервов, 48,6% были размещенных на территории Франции, Японии, Германии, США, Великобритании, Австрии и Канады, указал эксперт.

Однако на текущую дату эта доля вероятно окажется еще ниже по мере поступательной политики Банка России по снижению доли инвестиций в госдолг США. Глеб Покатович

Эксперт напомнил, что объем ФНБ на 1 февраля 2022 года составил 13,6 триллиона рублей (10,2% ВВП).

Если исключить активы, затронутые санкциями, и ценные бумаги российских компаний, серьезно подешевевшие в результате обвала на фондовом рынке, то оставшийся объем средств ФНБ все равно выглядит значительно. В частности, на депозитах в ВЭБ.РФ было размещено 530,6 миллиарда рублей, на субординированных депозитах ВТБ и Газпромбанка — 138,434 миллиарда рублей, на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России — 226,7 миллиарда китайских юаней, 405,7 тысячи кг золота в обезличенной форме и 266,1 миллиона рублей. Глеб Покатович

Помимо этого, имеются значительные ресурсы на казначейских счетах в виде свободных остатков, а также резервный фонд правительства, заметил он. Кроме этого, правительство России совместно с Банком России принимают меры по сохранению устойчивости российского финансового рынка и стабилизации валютного курса.

В том числе, в целях недопущения падения стоимости отечественных долговых бумаг российский регулятор принял решение о введении запрета брокерам на исполнение ордеров иностранных инвесторов на продажу ценных бумаг. Глеб Покатович

Эксперт заключил, что вероятность дефолта по долгу Российской Федерации объективно крайне низкая.