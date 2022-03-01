Япония ввела санкции против Путина

Япония опубликовала санкционный список, в который вошли президент России Владимир Путин и еще пять высокопоставленных чиновников, сообщается в документе МИД Японии.

Решение о персональных санкциях правительство Японии объяснило военной операцией России в Украине. Санкционные меры будут, в том числе, включать заморозку активов.

Кроме этого, введены санкции против 49 российских компаний, организаций и институтов. В их числе центр коммуникаций Минобороны, ФСБ, СВР, корпорация «Иркут», ракетно-космический центр «Прогресс», «Рособоронэкспорт», «Ростех», «Сухой», МФТИ.