10 казахстанцев скончались от КВИ за сутки

На 1 марта лечение от КВИ продолжают получать 20 891 человек (19 815+ и 1076 КВИ-), из них в стационарах – 2391 пациент, на амбулаторном уровне – 18 500.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 193 пациента,

в состоянии крайней степени тяжести – 55,

на аппарате ИВЛ – 45.