08:23 01.03.2022
10 казахстанцев скончались от КВИ за сутки
Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки в Казахстане зафиксировали 228 новых случая заражения КВИ. Информацию о заболеваемости предоставил Минздрав РК, сообщает Zakon.kz.
На 1 марта лечение от КВИ продолжают получать 20 891 человек (19 815+ и 1076 КВИ-), из них в стационарах – 2391 пациент, на амбулаторном уровне – 18 500.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 193 пациента,
в состоянии крайней степени тяжести – 55,
на аппарате ИВЛ – 45.
Фото: Минздрав РК