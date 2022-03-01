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08:23 01.03.2022

10 казахстанцев скончались от КВИ за сутки

COVID-19 смертность Казахстан Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки в Казахстане зафиксировали 228 новых случая заражения КВИ. Информацию о заболеваемости предоставил Минздрав РК, сообщает Zakon.kz.

На 1 марта лечение от КВИ продолжают получать 20 891 человек (19 815+ и 1076 КВИ-), из них в стационарах – 2391 пациент, на амбулаторном уровне – 18 500.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 193 пациента,

  • в состоянии крайней степени тяжести – 55,

  • на аппарате ИВЛ – 45.

COVID-19 Казахстан

Фото: Минздрав РК

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