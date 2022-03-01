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08:26 01.03.2022

Алматы перешел в «зеленую» зону

КВИ Казахстан Фото: Zakon.kz
Матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 1 марта предоставили в МВК по нераспространению COVID-19. В «желтой» зоне осталась Северо-Казахстанская область, сообщает Zakon.kz.

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана:

  • в «красной» зоне – 0;

  • в «желтой» зоне – Северо-Казахстанская область;

  • в «зеленой» зоне – Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская, Туркестанская области.

КВИ Казахстан

Фото: МВК по нераспространению КВИ

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