08:26 01.03.2022
Алматы перешел в «зеленую» зону
Фото: Zakon.kz
Матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 1 марта предоставили в МВК по нераспространению COVID-19. В «желтой» зоне осталась Северо-Казахстанская область, сообщает Zakon.kz.
Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана:
в «красной» зоне – 0;
в «желтой» зоне – Северо-Казахстанская область;
в «зеленой» зоне – Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская, Туркестанская области.
Фото: МВК по нераспространению КВИ