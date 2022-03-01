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09:42 01.03.2022

Россия и ее футбольные клубы отстранены от международных матчей

Футбол УЕФА Отстранение Фото: Instagram/rfsruofficial
ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную России от участия во всех международных соревнованиях, поэтому российская сборная не будет играть в стыковых матчах отбора на Чемпионат мира — 2022, сообщает Zakon.kz.

ФИФА и УЕФА приняли совместное решение о том, что все российские команды, включая и национальные сборные, будут отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА, передает пресс-служба FIFA.

Футбол полностью солидарен со всеми пострадавшими в Украине и сплочен вокруг общего горя. Футбольные функционеры надеются, что ситуация в Украине значительно улучшится в кратчайшие сроки, чтобы футбол снова мог стать вектором единства и мира между людьми. Заявление ФИФА и УЕФА

Ранее ФИФА разрешила сборной России принимать участие в международных играх под названием «сборная РФС», а также без флага и гимна. Но это решение возмутило футбольную общественность, в связи с чем ФИФА пересмотрела свою позицию. Российская команда должна была встретиться с Польшей в полуфинале стыковых матчей.

Вследствие решения мировых футбольных организаций московский «Спартак» не сыграет в 1/8 финала Лиги Европы против «РБ Лейпциг» из Германии.

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Куандык Шынасилов
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