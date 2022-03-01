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10:11 01.03.2022

Mastercard заблокировала доступ к платежной сети нескольким банкам России

Mastercard, рф, платежная система, блокировка Фото: pixabay
Mastercard заблокировала доступ к своей платежной системе нескольким российским финансовым учреждениям, передает Zakon.kz.

Как следует из заявления гендиректора Mastercard Майкла Мибаха, причина отключения - санкции, введенные в отношении России из-за ситуации в Украине.

В результате санкционных распоряжений мы заблокировали несколько финансовых учреждений в платежной сети Mastercard.Майкл Мибах

Он отметил, что Mastercard в ближайшие дни продолжит работать с регулирующими органами, «чтобы полностью соблюдать наши обязательства по соблюдению требований по мере их развития».

Mastercard Inc. — международная платежная система, транснациональная финансовая корпорация, объединяющая 22 тыс. финансовых учреждений в 210 странах мира. Главная штаб-квартира компании находится в округе Уэстчестер, штат Нью-Йорк, США.

Динара Халдарова
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