10:11 01.03.2022
Mastercard заблокировала доступ к платежной сети нескольким банкам России
Фото: pixabay
Mastercard заблокировала доступ к своей платежной системе нескольким российским финансовым учреждениям, передает Zakon.kz.
Как следует из заявления гендиректора Mastercard Майкла Мибаха, причина отключения - санкции, введенные в отношении России из-за ситуации в Украине.
В результате санкционных распоряжений мы заблокировали несколько финансовых учреждений в платежной сети Mastercard.Майкл Мибах
Он отметил, что Mastercard в ближайшие дни продолжит работать с регулирующими органами, «чтобы полностью соблюдать наши обязательства по соблюдению требований по мере их развития».
Mastercard Inc. — международная платежная система, транснациональная финансовая корпорация, объединяющая 22 тыс. финансовых учреждений в 210 странах мира. Главная штаб-квартира компании находится в округе Уэстчестер, штат Нью-Йорк, США.