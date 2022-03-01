Mastercard заблокировала доступ к платежной сети нескольким банкам России

Как следует из заявления гендиректора Mastercard Майкла Мибаха, причина отключения - санкции, введенные в отношении России из-за ситуации в Украине.

В результате санкционных распоряжений мы заблокировали несколько финансовых учреждений в платежной сети Mastercard. Майкл Мибах

Он отметил, что Mastercard в ближайшие дни продолжит работать с регулирующими органами, «чтобы полностью соблюдать наши обязательства по соблюдению требований по мере их развития».