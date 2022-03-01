В Казахстане упростят процесс установления инвалидности

По словам Шапкенова, в этом году планируется довести услуги проактивного формата до 25 видов (плюс четыре услуги). Министр указал, что при оказании госуслуг ведомство опирается не на отдельную услугу, а на жизненную ситуацию гражданина.

Так, при установлении инвалидности и получении пособий и техсредств реабилитации гражданам, лишенным здоровья, приходится обращаться в четыре инстанции: поликлинику, отдел медико-социальной экспертизы, центр обслуживания населения, акимат. Глава государства на заседании НСОД в феврале 2021 года поручил создать максимально комфортные условия для людей с ограниченными возможностями, снять бумажную волокиту. В связи с этим нашим министерством совместно с министерствами здравоохранения и цифрового развития приняты меры по заочному установлению инвалидности. Министр труда и социальной защиты населения РК Серик Шапкенов

По словам министра, в настоящее время во всех 17 регионах страны запущен пилотный проект по заочному формату проведения медико-социальной экспертизы для установления инвалидности. При этом гражданин обращается только в поликлинику по месту жительства, остальные процессы проходят без участия человека через интеграцию информационных систем.

По состоянию на 23 февраля 2022 года рассмотрено 6753 заявки в заочном формате. В целом, в этом году мы планируем охватить этим подходом 20% граждан с инвалидностью. Кроме того, для лиц с инвалидностью с 2021 года внедрен портал социальных услуг. Ранее эти граждане направлялись в акиматы и центры обслуживания населения для получения необходимых услуг и технических средств реабилитации. Это было очень неудобно, они тратили много времени, услуги оказывались поздно. Портал позволяет самостоятельно выбирать поставщиков услуг, а государство возмещает стоимость товара или услуги. Благодаря этому сроки получения услуг в некоторых случаях сократились с шести месяцев до двух недель. В результате в 2021 году через портал оказано более 371 тыс. услуг и исполнение программ реабилитации увеличилось с 62% в 2019 году до 88% в 2021 году, а в этом году мы планируем, что уровень исполнения программ реабилитации превысит 90%. Глава Минтруда РК

Министр отметил, что на сегодня в социально-трудовой сфере в электронном формате предоставляется 42 вида, или 93% из 45 госуслуг, из которых 21 услуга, или 43% могут быть получены проактивно.

Всего за 2021 год оказано 12,6 млн госуслуг, из них 9,1 млн, или 72% оказано в электронном виде. Это на 12% больше, чем в 2020 году. К 2025 году запланирован перевод 100% всех госуслуг в электронный формат.