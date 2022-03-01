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10:17 01.03.2022

52 млн тенге вымогал мужчина в Павлодаре

тенге Фото: Zakon.kz
В Павлодаре полицейскими задержан мужчина по подозрению в вымогательстве денег, передает Zakon.kz.
В ходе специальных мероприятий полицейскими по подозрению в вымогательстве задержан 40-летний мужчина. Он подозревается в вымогательстве денежных средств в размере 52 млн 80 тысяч тенге у генерального директора и директора одного из павлодарских ТОО в период с апреля по сентябрь 2020 года. Начальник ДП Павлодарской области Василий Скляр

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 194 ч.4 УК Республики Казахстан.

Подозреваемый водворен в ИВС.

Анастасия Стативкина
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