В Риддере водитель сбил школьницу и отделался штрафом

Инцидент произошел утром 26 февраля.

Как уточнили в полиции, 42-летний водитель GAS на регулируемом перекрестке при повороте налево на проспект Независимости не уступил дорогу несовершеннолетней девочке.

Стоит отметить, школьница переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора.