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Законодательство РК
10:56 01.03.2022

В Риддере водитель сбил школьницу и отделался штрафом

ДТП в Риддере Фото: Zakon.kz
Момент наезда на ученицу в Риддере попал на видео. Ребенок переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел утром 26 февраля.

Как уточнили в полиции, 42-летний водитель GAS на регулируемом перекрестке при повороте налево на проспект Независимости не уступил дорогу несовершеннолетней девочке.

Стоит отметить, школьница переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора.

По данному факту в отношении водителя составлен административный протокол по ст. 600 КоАП РК за невыполнение требований правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам. Санкция данной статьи влечет штраф в размере десяти МРП.Пресс-служба ДП ВКО

Анастасия Московчук
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