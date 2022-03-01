10:56 01.03.2022
В Риддере водитель сбил школьницу и отделался штрафом
Фото: Zakon.kz
Момент наезда на ученицу в Риддере попал на видео. Ребенок переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора, сообщает Zakon.kz.
Инцидент произошел утром 26 февраля.
Как уточнили в полиции, 42-летний водитель GAS на регулируемом перекрестке при повороте налево на проспект Независимости не уступил дорогу несовершеннолетней девочке.
Стоит отметить, школьница переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора.
По данному факту в отношении водителя составлен административный протокол по ст. 600 КоАП РК за невыполнение требований правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам. Санкция данной статьи влечет штраф в размере десяти МРП.Пресс-служба ДП ВКО