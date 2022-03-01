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Законодательство РК
10:59 01.03.2022

В Казахстане на воинскую службу призовут 190 офицеров запаса

призыв в армию Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Правительство Казахстана приняло постановление от 24 февраля 2022 года о призыве офицеров запаса на воинскую службу, сообщает Zakon.kz.

«Призвать в установленном законодательством порядке в 2022 году на воинскую службу сроком на два года офицеров запаса, годных к воинской службе и не прошедших ее, для прохождения воинской службы на должностях офицерского состава», – говорится в документе.

Всего на воинскую службу на два года призовут 190 офицеров запаса.

Из них:

  • в Вооруженные силы – 150 человек;

  • в Пограничную службу – 40 человек.

Постановление вводится в действие с 11 марта 2022 года.

Лариса Черненко
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