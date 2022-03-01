10:59 01.03.2022
В Казахстане на воинскую службу призовут 190 офицеров запаса
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Правительство Казахстана приняло постановление от 24 февраля 2022 года о призыве офицеров запаса на воинскую службу, сообщает Zakon.kz.
«Призвать в установленном законодательством порядке в 2022 году на воинскую службу сроком на два года офицеров запаса, годных к воинской службе и не прошедших ее, для прохождения воинской службы на должностях офицерского состава», – говорится в документе.
Всего на воинскую службу на два года призовут 190 офицеров запаса.
Из них:
в Вооруженные силы – 150 человек;
в Пограничную службу – 40 человек.
Постановление вводится в действие с 11 марта 2022 года.