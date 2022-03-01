В Казахстане на воинскую службу призовут 190 офицеров запаса

«Призвать в установленном законодательством порядке в 2022 году на воинскую службу сроком на два года офицеров запаса, годных к воинской службе и не прошедших ее, для прохождения воинской службы на должностях офицерского состава», – говорится в документе.

Всего на воинскую службу на два года призовут 190 офицеров запаса.

Из них:

в Вооруженные силы – 150 человек;

в Пограничную службу – 40 человек.

Постановление вводится в действие с 11 марта 2022 года.