Тенге немного укрепился на торгах

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 486-495 тенге, евро – по 546-555 тенге, российские рубли – по 5,00-5,55 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 1 марта.

Апрельские фьючерсы на нефть WTI увеличились на 0,90%, составив 96,60 доллара за баррель.

Стоимость нефти марки Brent с поставкой в апреле поднялась на 1,03% — до 98,98 доллара за баррель.