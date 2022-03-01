11:13 01.03.2022
Тенге немного укрепился на торгах
Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 494,74 тенге (-0,26), передает Zakon.kz.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 486-495 тенге, евро – по 546-555 тенге, российские рубли – по 5,00-5,55 тенге.
Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 1 марта.
Апрельские фьючерсы на нефть WTI увеличились на 0,90%, составив 96,60 доллара за баррель.
Стоимость нефти марки Brent с поставкой в апреле поднялась на 1,03% — до 98,98 доллара за баррель.