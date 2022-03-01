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11:36 01.03.2022

Товарооборот Казахстана с Украиной показал рост впервые за четыре года

товарооборот Фото: пресс-служба президента Украины
За 2021 год товарооборот Казахстана с Украиной вырос более чем на треть, превысив миллиард долларов. По данным аналитиков, в «докоронакризисные» годы сотрудничество между странами было еще активнее, сообщает Zakon.kz.

В исследовании ranking.kz отмечено, что товарооборот Казахстана с Украиной впервые за четыре года показал рост: с 767,9 млн долларов в 2020 году до 1 млрд долларов в 2021 году.

Текущие объемы товарооборота между странами все еще меньше, чем в «докоронакризисный» период.

За 2016-2019 годы товарооборот варьировался в пределах 1,3-1,6 млрд долларов. Еще раньше, в 2012 и 2013 годах, показатель и вовсе составлял 5,3 млрд и 4,3 млрд долларов соответственно, – говорится в публикации.

Как заявляют аналитики, за 2021 год на долю экспорта из Казахстана в Украину пришлось 56% оборота (575,2 млн долларов), а импорт из Украины в РК составил 451,4 млн долларов.

Из Казахстана в Украину было экспортировано 792,6 тыс. тонн каменного угля, почти 223 тыс. тонн минеральных и химических удобрений, 12,7 тыс. тонн необработанного цинка, 14,8 тыс. тонн ферросплавов и т. д., – уточнили исследователи.

Из Украины, в свою очередь, импортировали 19 тыс. тонн мяса, 879 тонн медикаментов, 9,7 тыс. тонн бумаги и картона, 3,2 тыс. тонн оборудования для сельского хозяйства, 13,8 тыс. тонн кондитерских изделий и т.п.

Кроме того, к началу 2022 года в стране работали 796 компаний с украинским участием — на 11,5% больше, чем годом ранее.

Большинство украинских компаний действует в сфере торговли и авторемонта: 351 предприятие. Следом идут профессиональная, научная и техническая деятельность (80 предприятий), а также строительство (57 предприятий), – добавили эксперты.

Валовой приток прямых инвестиций из Украины в РК за январь – сентябрь 2021 года составил 1,7 млн долларов — сразу в 6,5 раза больше, чем за январь – сентябрь 2020-го, хотя все еще в 2,5 раза меньше, чем за аналогичный период «докоронакризисного» 2019 года.

В свою очередь, казахстанские инвесторы также вкладывают в последние годы значительно больше в экономику Украины. Так, за январь – сентябрь 2021 года валовой отток прямых инвестиций из РК в Украину составил 8,1 млн долларов, за аналогичный же период 2020-го – лишь 3,5 млн долларов.
Анастасия Московчук
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