Реабилитация после COVID-19 в Казахстане: что нужно знать

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Казахстане хоть и стремится к минимуму, все еще остается актуальной проблемой для казахстанских врачей. По последним данным Министерства здравоохранения РК, количество больных все еще превышает отметку в 30 тыс. человек, из которых свыше 26 тыс. проходят лечение на уровне амбулаторно-поликлинической службы.

Директор алматинской городской поликлиники №5 Алтыншаш Табулдина рассказала, что первичная медицинская помощь при данном заболевании оказывается в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, то есть по ГОБМП.

ПЦР-тест проводится бесплатно всем, кто ощущает симптомы респираторного заболевания или есть подозрения на коронавирусную инфекцию, а также пациентам перед плановой госпитализацией. КТ проводится пациентам только по определенным показаниям: при появлении одышки или снижении сатурации.

Вся необходимая медицинская помощь в указанных случаях должна быть оказана вне зависимости от наличия прикрепления и статуса медицинского страховании. Кстати, мобильную бригаду можно вызвать из близлежащей поликлиники.

Поликлиники занимаются не только лечением пациентов с COVID-19, но и реабилитацией после выздоровления от этого опасного заболевания.

Постковидная реабилитация, направленная на восстановление функций организма, проводится на амбулаторном уровне – в рамках стационара на дому или в поликлинике за счет обязательного социального медицинского страхования, то есть по ОСМС. Пациенты с перенесенным COVID-19 занимаются лечебной физкультурой, по показаниям получают бесплатно массаж, подбирается базисная терапия для купирования симптомов дыхательной недостаточности и одышки, кислородозависимым пациентам обеспечивается кислородная поддержка, проводится коррекция базисной терапии по хроническим заболеваниям в рамках амбулаторного лекарственного обеспечения. Направление на постковидную реабилитацию выдает врач-реабилитолог, если для этого имеются показания и нет противопоказаний. На основании специальной шкалы он определяет реабилитационный потенциал пациента и составляет индивидуальный маршрут пациента. Директор городской поликлиники №5 Алматы Алтыншаш Табулдина

Направление к реабилитологу выдает участковый врач. Такая процедура нравится не всем пациентам, многие жалуются, что такой маршрут затрудняет доступ к узким специалистам.

Алтыншаш Табулдина уверяет, что выдача направлений к узким специалистам – это мировая практика, поскольку именно участковый или семейный врач определяет показания и необходимость консультаций и вида обследования, является основным координатором в диспансерном динамическом наблюдении за пациентами с хроническими заболеваниями, обеспечивает пациентов бесплатными лекарственными препаратами, определяет показания к временной и постоянной нетрудоспособности, направляет на медико-социальную экспертизу.

Миновать участкового врача равносильно потере важных элементов в истории болезни. Кроме того, маршрут от участкового врача позволяет рационально использовать услуги узких специалистов. После предметно проведенного участковым врачом обследования пациента качество консультации узким специалистом значительно возрастает. Консультации узкого специалиста после проведенных диагностических услуг сокращает число визитов и улучшает доступность консультативных услуг. Алтыншаш Табулдина

Кроме того, на сегодня реализован механизм записи на прием через информационную систему и имеется возможность получить дистанционную консультацию как участкового врача, так и специалистов.

В графике приема каждого врача указано время дистанционного консультирования, когда пациент может связаться с врачом и проконсультироваться. Если имеются показания, участковый врач или медицинская сестра выдадут направление на обследование или к узкому специалисту, при отсутствии такого специалиста в поликлинике выдадут направление в другие медицинские организации бесплатно в рамках договорных отношений по ОСМС.

Многие вопросы и проблемы можно решить на уровне участкового врача.