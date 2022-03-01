Мошенники выдавали поддельные гарантийные письма от Казахстанского фонда устойчивости

Мошенники выдают гражданам поддельные гарантийные письма от имени фонда о гарантировании передачи в собственность и регистрации права собственности на недвижимое имущество. Фонд не осуществляет выдачу каких-либо гарантийных писем. Фонд является оператором ипотечных жилищных программ «7-20-25» и «Баспана хит» и в рамках программ взаимодействует только с банками-участниками. АО «Казахстанский фонд устойчивости»

Как заверили в фонде, он не работает с физическими лицами, не участвует в строительстве жилых объектов и не содержит на балансе жилую недвижимость.