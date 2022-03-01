Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
12:12 01.03.2022

Мошенники выдавали поддельные гарантийные письма от Казахстанского фонда устойчивости

документы Фото: pxhere
Акционерное общество «Казахстанский фонд устойчивости» предупреждает, что были обнаружены случаи распространения третьими лицами поддельных документов, якобы подписанных руководством и заверенных печатью фонда, передает Zakon.kz.
Мошенники выдают гражданам поддельные гарантийные письма от имени фонда о гарантировании передачи в собственность и регистрации права собственности на недвижимое имущество. Фонд не осуществляет выдачу каких-либо гарантийных писем. Фонд является оператором ипотечных жилищных программ «7-20-25» и «Баспана хит» и в рамках программ взаимодействует только с банками-участниками. АО «Казахстанский фонд устойчивости»

Как заверили в фонде, он не работает с физическими лицами, не участвует в строительстве жилых объектов и не содержит на балансе жилую недвижимость.

Если вы стали свидетелем предъявления вам неизвестными людьми каких-либо писем, справок от имени фонда, просим незамедлительно обращаться в правоохранительные органы. В случае возникновения вопросов, подозрений, просим обращаться также в call-центр фонда по номеру +7 (727) 227-20-25 (наберите 0 для соединения с оператором). АО «Казахстанский фонд устойчивости»
Анастасия Стативкина
Казахстан
Ситуация в Украине: переговоры в Беларуси, Зеленский просит принять Украину в ЕС
28.02.2022
Курс доллара вырос на торгах на 28,34 тенге
28.02.2022
Переговоры России и Украины: стороны уезжают для консультаций в столицы
28.02.2022
Россия закрыла небо для самолетов из 36 стран
28.02.2022
Песков рассказал, как Путин относится к введенным против него санкциям
28.02.2022
Главная Топ LIVE Все