Нацбанк предупредил казахстанцев об активизации мошенников

По данным Национального банка Казахстана, злоумышленники публикуют поддельные лицензии и другие правоустанавливающие документы, выданные якобы от лица монетарного регулятора, сообщает Zakon.kz.

Национальный банк Казахстана предупреждает об участившихся случаях мошенничества с использованием соцсетей и мессенджеров.

"Мошеннические группы, выдавая себя за инвестиционные компании, активно используют рекламу в социальных сетях со ссылкой на специально созданные профили в популярных мессенджерах, где призывают граждан осуществить вложение денежных средств и обещают значительную финансовую прибыль от инвестиций", – говорится в сообщении.

Мошенники публикуют поддельные лицензии и другие документы, в том числе выданные якобы Нацбанком и призывают доверчивых граждан перевести деньги для биржевого сбора. При этом граждан заверяют, что получение инвестиционного дохода гарантируется со стороны казахстанской криптовалютной биржи или других финансовых институтов. После перевода денег мошенники перестают выходить на связь.

"Национальный банк Казахстана доводит до вашего сведения, что ресурсы, содержащие информацию о быстром заработке на инвестициях, имеют явные признаки мошеннической деятельности, поскольку Национальный банк Казахстана не обслуживает счета физических лиц, не проводит денежных расчетов и сделок и не участвует в разработке каких-либо платформ для заработка на государственных запасах. На рекламных ресурсах содержится информация, ложно гарантирующая высокую прибыль за короткий период времени, а также отсутствует контактная информация", – отметили в Нацбанке.

Перечень организаций, имеющих лицензию на осуществление инвестиционной деятельности, опубликован на официальном сайте Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.

"В случае если вы или ваши знакомые столкнулись с мошенническими схемами, настоятельно рекомендуем обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы для проведения разбирательств", – призвали в финансовом регуляторе.

Для получения консультаций можно обратиться в контакт-центр Национального банка Казахстана по короткому номеру: 1477.

Ранее сообщалось, что в соцсетях распространяется видео, в котором премьер-министр РК Алихан Смаилов "рассказывает" о компенсациях, которые якобы получат люди, пострадавшие от действий интернет-мошенников. Эта информация не соответствует действительности.