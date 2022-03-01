Казахстанские хоккеисты не сыграют с Россией и Беларусью на ЧМ-2022

Международная федерация хоккея провела внеочередное заседание, на котором было принято решение лишить российскую и белорусскую хоккейные федерации членства, передает IIHF. Тем самым сборные России и Беларуси не сыграют на мужском Чемпионате мира 2022 года в Финляндии, где будут участвовать хоккеисты Казахстана. Россияне входили в подгруппу А с командой РК.

IIHF не является политической организацией и не может влиять на решения, принимаемые в связи с действиями на Украине. Тем не менее мы обязаны заботиться обо всех наших членах и участниках. И поэтому должны сделать все возможное, чтобы обеспечить проведение наших мероприятий в безопасной среде для всех команд, участвующих в Чемпионате мира по хоккею. Люк Тардифф, президент IIHF

Также Россия не сможет провести молодежное мировое первенство, которое планировалось на конец 2022 года в Новосибирске и Омске. Плюс к этому, российские и белорусские команды не примут участия в молодежном ЧМ 2022 года, ЧМ по хоккею — 2022 года среди юношей до 18 лет, а также молодежном женском ЧМ-2022.

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