Стали известны соперники сборной Казахстана на ЧМ-2025 по хоккею

Международная федерация хоккея (IIHF) и Оргкомитет будущего мирового первенства определили составы двух групп. По результатам этого распределения за медали предстоящих соревнований поспорят 16 сборных, в числе которых есть и команда Казахстана, сообщает Zakon.kz.

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Распределение групп основано на мировом рейтинге с учетом пожеланий Оргкомитета ЧМ 2025 года, который пройдет на территории двух стран.

В итоге на льду Стокгольма (Швеция) сыграют: Австрия, Канада, Финляндия, Франция, Латвия, Словакия, Словения и хозяева турнира.

В Хернинге (Дания) встретятся: Чехия, Дания, Германия, Венгрия, Казахстан, Норвегия, Швейцария и США.

"Нам удалось принять участие на ЧМ-2024 в Чехии, действительно почувствовали любовь людей к хоккею с шайбой, но также смогли стать свидетелями невероятного хорошо проведенного турнира чешской стороной и их партнерами. С нетерпением ждем начала нашего турнира через год, тем более группы окончательно сформированы". Генеральный директор ЧМ-2025 Тони Вирен (Швеция)

Расписание игр мирового первенства 2025 года будет подготовлено в течение ближайших трех месяцев.

"Чехия по-настоящему устроила невероятный хоккейный праздник, мы с большой честью принимаем эстафету чемпионата мира по хоккею вместе со Швецией. С нетерпением ждем возможности приветствовать болельщиков всех участвующих команд в Дании и Хернинге. Уверен, что они получат здесь незабываемые впечатления". Генеральный секретарь ЧМ-2025 Ульрих Ларсен (Дания)

В Стокгольме пройдут матчи группового этапа, включая два четвертьфинала и полуфиналы. Вдобавок здесь состоится поединок за "бронзу" и "золото".

Другая группа и два из четырех четвертьфиналов сыграют в городе Хернинг (Дания).

В ночь на 27 мая в Чехии завершилось мировое первенство по хоккею, где в матче за золотые медали хозяева соревнований одолели команду Швейцарии со счетом 2:0.

Сборная Казахстана в своей заключительной встрече группового этапа ЧМ-2024 победила команду Польши – 3:1.

