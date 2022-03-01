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Законодательство РК
12:49 01.03.2022

Мы не даем дорогу молодым и способным кадрам – Токаев

комментарий Токаева о подготовке кадров Фото: Zakon.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на внеочередном съезде партии Nur Otan, высказался о подготовке политических кадров, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы государства, партия должна стать кузницей кадров, готовить современных политиков и государственников, умеющих работать с избирателями.

Сегодня подготовка политических менеджеров у нас, откровенно говоря, хромает. Политические руководители в современных условиях должны разговаривать с людьми разных профессий, с молодежью, журналистами, со всеми, кто представляет наш народ. И таких людей у нас немало. Единственная проблема – это отсутствие социального лифта. Мы не даем дорогу молодым и способным кадрам, и это наш большой недостаток. При этом в структуре партии функционирует академия политического менеджмента. Следует значительно усилить ее работу.Касым-Жомарт Токаев

Президент добавил, что нужно перейти от разовых семинаров и тренингов к полноценным программам подготовки депутатов, акимов, министров и других партийных выдвиженцев. На системной основе проводить выездные тренинги для обучения партийного актива на местах. 

Все высказанные мною задачи предстоит выполнить в максимально сжатые сроки. Чтобы повысить доверие избирателей к партии, нужно отойти от прежних формальных методов работы.

Отметим, на съезде было принято решение переименовать партию Nur Otan в «Аманат».

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