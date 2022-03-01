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Законодательство РК
11:59 01.03.2022

Токаев: Ребрендинг – это не только переименование партии

переименование партии Фото: пресс-служба Nur Otan
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на внеочередном съезде партии Nur Otan, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы государства, за прошедший месяц проведена большая аналитическая работа, которая показала, что в деятельности партии необходимы серьезные изменения, полумерами не обойтись. 

Ребрендинг партии – это не только ее переименование, смена вывески. В первую очередь, нужно перестроить всю партийную работу. Касым-Жомарт Токаев

Президент подчеркнул, что необходимо повысить эффективность партийного аппарата, поскольку в его работе явно стали проявляться худшие качества бюрократии.

Сетевые графики, отчеты, формальные мероприятия отодвинули на второй план живую работу с избирателями. Энтузиасты с горящими глазами были вынуждены, надо об этом прямо сказать, уступить место апатичным функционерам. Нужно полностью пересмотреть меры взаимодействия центрального аппарата с филиалами и первичными организациями. Следует решительно отказаться от бюрократии и бумаготворчества. Касым-Жомарт Токаев

Глава государства отметил, что региональные филиалы и первичные организации могут и должны самостоятельно работать с избирателями.

Токаев считает, что центральному аппарату необходимо покончить с практикой директивного и ручного управления. Его задача – задавать общий и партийный вектор, обеспечивать методическую и идеологическую поддержку, обучать кадры, анализировать системные проблемы. 

Партии нужна новая культура взаимоотношений, основанная на доверии и сотрудничестве.Касым-Жомарт Токаев
Тамила Языкова
Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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